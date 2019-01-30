Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki Selde 12 Kişi Öldü

Suudi Arabistan'daki Selde 12 Kişi Öldü

46 dakika önce

Suudi Arabistan'da dört gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde 12 kişi hayatını kaybetti, 271 kişi kurtarıldı.

Suudi Arabistan'daki Selde 12 Kişi Öldü, System.String[]
Suudi Arabistan'da dört gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde 12 kişi hayatını kaybetti, 271 kişi kurtarıldı. Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağış dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirirken, 271 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Öte yandan, el- Riyad gazetesinde yer alan habere göre ölenler arasında Sudanlı bir kişinin olduğu, selde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güncel
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