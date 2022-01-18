Suudi Arabistan'daki Sudan konferansında barışçıl siyasi geçiş çabaları görüşüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da düzenlenen Sudan'ın Dostları Forumu'nda bu ülkeye yönelik barışçıl siyasi geçiş çabaları değerlendirildi.

Foruma; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç'ten temsilcilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği, Arap Birliği, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yetkililer katıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Riyad'da düzenlenen forumda, Sudan'ın istikrarı ve kalkınmasının desteklenmesi için harcanan ortak çabalar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca "Sudan'da barışçıl siyasi geçiş sağlayan tüm çabaları desteklemek için ortak koordinasyonu geliştirmenin yolları" ele alındı.

"Sudan'ın Dostları" grubu, Aralık 2018'den sonraki süreçte geçiş hükümetine ekonomik ve siyasi konularda verilecek uluslararası desteğin koordinasyonu için kuruldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 11 Aralık 2019'da Norveç'in başkanlık ettiği ilk toplantıya uluslararası kuruluşlar, Avrupa ve Arap ülkelerinden 22 üye katılmıştı.

Sudan'da dün sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde öldürülenlerin sayısı 71'e çıkmış oldu.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

BM'nin 10 Ocak'ta, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ise 11 Ocak'ta siyasi krizin çözümü için başlattığı girişimlerden henüz sonuç alınamadı.