Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü - Son Dakika

Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü

SUUDİ Arabistan'da inşaat firmasında çalışan Ümit Ayrancı (42), koronavirüse yakalandıktan sonra kendisini karantinaya aldığı otel odasında rahatsızlandı.

Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü, System.String[]
SUUDİ Arabistan'da inşaat firmasında çalışan Ümit Ayrancı (42), koronavirüse yakalandıktan sonra kendisini karantinaya aldığı otel odasında rahatsızlandı. Ayrancı, çağırdığı ambulansın kendisini almaması üzerine Ankara'da yaşayan ağabeyi Bülent Ayrancı'yı arayarak yardım istedi. Ağabeyinin Dışişleri Bakanlığı'na başvurması üzerine Ümit Ayrancı, Cidde Konsolosluğu'nun girişimleriyle kaldırıldığı özel hastanede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ümit Ayrancı, özel hastanedeki tedavisine ilişkin, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Böyle ilgi görmedim ben" dedi.

Ankara'da yaşayan 5 çocuk babası Ümit Ayrancı bir yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Burada inşaat firmasında çalışan Ayrancı, 10 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Ayrancı, kaldığı otelde kendini karantinaya aldı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine Ayrancı, ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, hastanelerin dolu olduğunu, koronavirüs hastalarının 14 gün boyunca evde kalması gerektiğini belirterek Ayrancı'yı hastaneye götürmedi. Ayrancı, bunun üzerine Ankara'da yaşayan ağabeyi Bülent Ayrancı'yı arayarak yardım istedi. Ağabeyinin Dışişleri Bakanlığı'na başvurması üzerine Ümit Ayrancı, Cidde Konsolosluğu'nun girişimleriyle özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ümit Ayrancı, tedaviyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

'AİLEMİ ARADIM 'DURUMUM ÇOK KÖTÜ' DEDİM'Ümit Ayrancı, tedavi gördüğü özel hastanede başından geçenleri şu ifadelerle anlatı: "Koronavirüs olduğumu öğrendikten sonra kendimi karantinaya aldım. Müthiş bir şekilde ağrılar oluştu. Yerde uzandım, burnumdan dahi kan geldi. Ambulans çağırdım tekrar geldi. Ambulans beni alamayacağını, hastanelerin dolu olduğunu, koronavirüs hastalarının 14 gün boyunca evde karantinada kalacağını söylediler. Ben de dayanamadığımı, acı çektiğini söyledim. Ambulans gittikten sonra yeniden fenalaştım. Artık yere uzandım, hareket dahi edemiyordum. Ailemi aradım 'durumum çok kötü' dedim. Daha sonra Cidde Konsolosluğu'nun girişimleriyle özel hastanede tedavi altına alındım. Burada 3-4 gündür tedavi görüyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun. Böyle ilgi görmedim ben." 'ÇOCUKLARIMA İYİ BAK' DEDİ'Ankara'da muhasebeci olarak çalışan Bülent Ayrancı, kardeşinin kendilerini aradığında yerde yattığını ve nefes alamadığını söylediğinde çok tedirgin olduklarını belirtti. Bülent Ayrancı, "Kardeşim Ümit bundan bir sene kadar önce Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde bir inşaat firmasında işe başladı. Orada operatör olarak çalışıyordu. Bizi arayarak koronaya yakalandığını söyledi. İlk 3-4 gün normal seyirde gidiyordu. Konuşabiliyordu, görüntülü arayıp hem ailesi hem de bizle iletişim kuruyordu. Sonra durumu çok kötü oldu. Suudi Arabistan'da yoğun bakıma düşecek seviyeye gelmeden sizi hastaneye almıyorlar. Sadece bir nefes testi yapılıyor, nefes alabilecek durumdaysa eve gönderiliyor. Son 2 gün baya bir kötüleşti. Biz internet üzerinden bağlandığımızda yerde yattığını, nefes almakta zorlandığını söylüyordu. Son gün bana 'Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak' dedi. Biz de panik olduk şirket yetkililerine tekrardan ulaşmaya çalıştık. Onlar ellerinden geleni yaptıklarını bundan daha fazla yapamayacaklarını söylediler" dedi.'TÜRK YETKİLİLER ALARAK ÖZEL HASTANEYE YATIRDILAR'

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu söyleyen Ayrancı, "Onlar bizim bilgilerimizi aldılar ve ilgileneceklerini söylediler. Gerçekten de ilgilendiler. Dışişleri Bakanlığı Cidde Konsolosluğu'na ulaşıyor. Cidde Konsolos Yardımcısı bizi aradı. Kendisinin bu durumla ilgileneceğini söyledi. Konsolosluk Taif'te Türk okullarının yetkilisini arıyor. Oradaki görevli arkadaş Ümit'in yanına gidiyor. Ambulansla alıyorlar, önce Taif'te bulunan devlet hastanesine götürüyorlar. Hiçbir hastane bunu almıyor. Bu sefer de Türk yetkililer bir özel hastaneye götürüyor. Ümit'i tedavi altına alıyorlar. Tedaviden sonra, tekrardan normale dönmeye başladı.  Türk yetkililer kendisiyle iletişimi devam ettirdiler. Çıkana kadar her türlü desteği sağladılar. Hastaneden çıktıktan sonra da odasının temizliği ve kıyafet alımına kadar yardımcı oldular" diye konuştu.

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Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü
Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Ayrancı, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki Türk işçi, Türkiye'nin girişimiyle koronavirüs tedavisi gördü - Son Dakika

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