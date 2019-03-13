Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Yargılanmasına Başlandı

Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Yargılanmasına Başlandı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerden bazılarının yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Yargılanmasına Başlandı, System.String[]
Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerden bazılarının yargılanmasına başlandı.

Aktivistlerin durumuna dikkati çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nevf Abdulaziz, Miya es-Zehrani, Emel el-Harbi, Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan ve Azize el-Yusuf isimli tutuklu kadınların yargılaması şu dakikalarda devam ediyor. Duyurusu yapılmayan duruşmalar, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor." denildi.

Twitter'daki söz konusu hesaptan ayrıca "#Aktivistlerin yargılanmasına hayır" şeklinde hastag açıldı.

Suudi Arabistan yargı makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinin Dayağından Kaçan Kadın Canını Zor Kurtardı Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz! Sanık, Delil Yetersizliğinden Serbest Kaldı

Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Yargılanmasına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]