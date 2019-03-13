Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Duruşması Ertelendi

Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Duruşması Ertelendi

1 saat önce

Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin duruşması 27 Mart'a ertelendi.

Suudi Arabistan'daki Tutuklu Kadın Aktivistlerin Duruşması Ertelendi, System.String[]
Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin duruşması 27 Mart'a ertelendi.

Aktivistlerin durumuna dikkati çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, hakim önüne çıkarılan 10 kadın aktiviste "düşman taraflarla iletişim kurma", "düşman medya ile iş birliği içinde olma", "dış düşmanlara maddi destek sağlama", "ülke çıkarlarına zarar verecek bilgiler elde etmek için insanları eğitme" gibi suçlamalar yöneltildi.

Duruşmada sanıklara söz hakkı verilmediği belirtilen paylaşımda, hakimin, söz konusu suçları sanıkların itiraf ettiğini ve altına imza attığını söylediği aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca duruşmanın 27 Mart tarihine ertelendiği bilgisi verildi.

"Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, "Nevf Abdulaziz, Miya es-Zehrani, Emel el-Harbi, Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan ve Azize el-Yusuf isimli tutuklu kadınların yargılaması şu dakikalarda devam ediyor. Duyurusu yapılmayan duruşmalar, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Aynı hesap daha sonra mahkemeye çıkarılan tutuklu kadın aktivistlerin sayısını 10 olarak paylaşmıştı.

Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

27 Mart, Suudi Arabistan, Güncel
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