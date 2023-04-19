Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaretSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad... - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaretSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad...

19.04.2023 11:59

- Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaret Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 12 yıl sonra düzenlenen dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında Suudi...

- Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi

ŞAM - Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 12 yıl sonra düzenlenen dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye ile 2011'de patlak veren iç savaşın ardından diplomatik bağlarını koparan Suudi Arabistan, 12 yıl sonra Suriye'ye dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin Suudi Arabistan'ın Suriye'deki ihtilafa "Arap kimliğini koruyacak ve onu Arap çevresine geri döndürecek" siyasi bir çözüm bulmak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ise, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmiş, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Mısır, Ürdün ve Iraklı mevkidaşları ile görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmelere aşina olan kaynaklar, Suudi Arabistan ve Suriye'nin diplomatik ilişkileri yeniden tesis edilmesi konusunda anlaştığını ve Esad'ın Arap Birliği'nin 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak olan toplantısına davet edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaretSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaretSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Esad... - Son Dakika
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