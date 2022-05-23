Suudi Arabistan'dan 16 ülkeye Covid-19 yasağı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan 16 ülkeye Covid-19 yasağı

23.05.2022 23:37
Suudi Arabistan'dan 16 ülkeye Covid-19 yasağı

Suudi Arabistan, artan Covid-19 vakalarının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdi.

Suudi Arabistan, artan Covid-19 vakalarının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdi.

Suudi Arabistan'da özellikle son birkaç haftada artışa geçen Covid-19 vakalarının ardından yeni bir tedbir kararı alındı. Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye vatandaşlarının seyahat etmesini yasakladı. Listede Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela yer aldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI YOK

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün ülkede şu ana kadar tespit edilmediğini duyurdu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdullah Asiri, hükümetin maymun çiçeği virüsünün ülkede tespit edilmesi durumunda buna karşı savaşmak için yeterli güce sahip olduğunu belirterek, "Şu ana kadar insanlar arasında bulaşma çok sınırlı. Bu yüzden vaka tespit edilen ülkelerde bile bunun salgına dönüşmesi çok düşük" ifadelerini kullandı.

11 ÜLKEDE 80 VAKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından maymun çiçeği virüsü hakkında yapılan son açıklamada, 11 ülkede 80 vakanın tespit edildiği duyurulmuş ve salgın nedeniyle ilgili çalışmaların devam ettiği aktarılmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
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Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Kaynak: İHA

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