Suudi Arabistan'dan 308 Türk vatandaşı Adıyaman'a getirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'daki 308 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Adıyaman'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Suudi Arabistan'daki 308 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, 16 otobüsle Adıyaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Safvan Bin Muattal Yurdu'na gönderildi.

Yurtta 14 gün süreyle karantinada tutulacak 308 kişinin ateşleri, yurt bahçesinde sağlık personeli tarafından ölçüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de birçok tedbirin alındığını anımsattı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini aktaran Keleş, "2 hafta önce Karadağ'dan Adıyaman'a gelen 479 ve Bulgaristan'dan gelen 25 kişiyi misafir etmiştik. Onları yolcu ettikten sonra bugün itibarıyla Cezayir ve Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 650'ye yakın yurttaşımızı misafir edeceğiz. 5 yıldızlı otel konforundaki yurtlarımızda misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadesini kullandı.