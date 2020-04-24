Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi

6 saat önce

Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi, System.String[]

Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Antalya Havalimanı'na indi.


Tahliye öncesi havalimanında yoğun tedbir alındı. Yolcuların geleceği terminalde dezenfeksiyon işlemi yapıldı ve havalimanına girişler durduruldu.


Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçirildikten sonra kendilerini bekleyen otobüslere de sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirildi.


Söz konusu 349 kişi daha sonra gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü.

268 Türk Isparta'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde kente girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurdun önüne gelen otobüslerdeki vatandaşlar, tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurtta sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak kayıtları yapılan vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.

Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 268 kişi 14 gün gözlem altında tutulacak.

Yurtta kalacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Isparta Valiliği koordinesinde yurt müdürlüğünce karşılanacak.

Burdur

Türk vatandaşlarını taşıyan 4 otobüs, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına geldi.

Yurt bahçesine tek tek alınan otobüslerde bulunan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak ve maske takarak 2'şerli gruplar halinde yurtlara alındı.

Vatandaşların yurtlara giriş aşamaları yurt personelince kontrol altında tutularak geçtikleri her yer dezenfekte edildi.

Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine gönderilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:38 Kaynak: AA

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