Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi karantina için Mersin'e gönderildi - Son Dakika

Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti.

Uçakla Adana Havalimanı 'na getirilen 171 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslere bindirildi.

Suudi Arabistan 'dan hava yoluyla Adana 'ya getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Mersin 'e gönderildi.

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