Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı
08.11.2020 23:49
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.
ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kazandıkları zaferden dolayı tebrik mektubu gönderdiği belirtildi. Açıklamada, Kral Selman'ın Biden'e en içten tebriklerini sunduğu ve iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere övgüde bulunduğu ifade edildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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