Suudi Arabistan'dan Cezayir'in BMGK'ye geçici üyelik adaylığına destek - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Cezayir'in BMGK'ye geçici üyelik adaylığına destek

19.05.2022 20:42
Suudi Arabistan'dan Cezayir'in BMGK'ye geçici üyelik adaylığına destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) geçici üyelik adaylığını desteklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) geçici üyelik adaylığını desteklediklerini açıkladı.

İki gün sürecek resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cezayir'e gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

Bin Ferhan ayrıca Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yayımlanan açıklamalarında Bin Ferhan, Cezayir'in uluslararası ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde önemli bir rolü olacağına inandıklarını kaydetti.

Bin Ferhan, Cezayir'in BMGK'de 2024-2025 yıllarında daimi olmayan üyelik adaylığını desteklediklerini söyledi.

Suud yönetiminden Cezayir tarafına, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin mesajları ilettiğini aktaran Bin Ferhan, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren tüm dosyaları görüştüğünü dile getirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da mevkidaşı Bin Ferhan'ın katıldığı Cezayir-Suudi Arabistan Siyasi İstişare Komitesi toplantısında iki ülke arasında ortak öneme sahip konular ve iş birliği meselelerinin ele alındığı bilgisini verdi.

Afrika Birliği Yürütme Kurulu, geçen yıl Cezayir'i 2024-2025 döneminde BMGK geçici üyeliği için aday göstermişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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