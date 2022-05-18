Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu! - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu!

18.05.2022 16:35
Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu!

Bloomberg'e göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, oyun sektörünün enlerinden Japonya merkezli Nintendo'dan yüzde 5,01'lik hisse satın aldı

Oyun sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği üzere Microsoft, bu yılın başlarında kritik bir karara imza atarak Call of Duty gibi serilerle bilinen Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldı. Bu hamle sonrası sektöre yapılan yatırımların sayısı da büyük ölçüde arttı. Son olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun dünyaca ünlü oyun şirketi Nintendo'dan hisse aldığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, artık Nintendo'nun yüzde 5'ine sahip

Suudi Arabistan'ın oyun sektörüne yaptığı ilk yatırım Nintendo'ya değil. Zira devlet fonu, özellikle son iki yıldır oyun ve e-spor firmalarına dudak uçuklatan yatırımlar yapıyor. Ancak bu yıl itibariyle konuyla ilgili çalışmalar hız kazandığını söyleyebiliriz. Ülke, şubat ayında sektörde ön plana çıkan şirketlerden Capcom ve Nexon'dan yüzde 5'lik hisse aldı.

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Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, şimdi de oyun sektörünün enlerinden Japonya merkezli Nintendo'nun yüzde 5,01'lik hisse satın aldı. Şu an için anlaşma için ne kadar ödendiği açıklanmazken, Japonya Maliye Bakanlığı'na yapılan bildiride ilgili alımın yatırım amaçlı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu!

Suudi Arabistan, Nintendo'yla birlikte bugüne dek üçüncü Japon oyun firmasına yatırım yapmış oldu. Bunun dışında şirketin en büyük beşinci hissedarı ünvanını aldı.

Tabii ülkenin oyun pazarındaki yatırımları sadece Japonya özelinde değil. Zira daha önce EA Games, Take-Two ve Activision Blizzard gibi şirketlere de dudak uçuklatan paralar ödendi. Hatta Activision Blizzard'dan toplamda 37,9 milyon hissesi bulunan Suudi devlet fonu, Microsoft devreye girene kadar yatırımında ciddi paralar kaybediyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Suudi Arabistan'ın oyun sektöründe yaptığı yatırımların ana nedeni ne olabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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