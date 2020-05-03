Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'da karantinaya alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri Malatya'da 14 günlük karantina süresi boyunca KYK yurtlarında kalacak.



Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmelerine devam ediliyor. Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı daha bugün uçakla yurda getirildi. Malatya Erhaç Havaalanı'na inen uçaktan indirilen vatandaşlar, otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tek tek içeri alınarak kalacakları odalara yerleştirildi. 14 gün boyunca yurtta karantina altında kalacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Valilik, Belediye, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.



Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Cezayir'den Malatya'ya getirilen 432 Türk vatandaşının karantinaları ise devam ediyor. - MALATYA