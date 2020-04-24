Suudi Arabistan'dan gelen 268 kişilik kafile Isparta'da - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan gelen 268 kişilik kafile Isparta'da
SUUDİ Arabistan'dan gelen 268 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi. Kafile, 14 gün boyunca Murat Hüdavendigar Yurdu'nda karantinada kalacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye kapsamında bugün Suudi Arabistan'da bulunan 268 Türk vatandaşı, uçakla Antalya Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra otobüslerle Isparta'da konaklayacakları yurda getirildi. Murat Hüdavendigar Yurdu'na getirilen yolcular sosyal mesafe kuralına uyarak odalarına yerleştirildi. 268 kişi 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.