Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Denizli'de karantinada - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Denizli'de karantinada

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 160 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 160 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Suudi Arabistan'dan 160 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 12.00'de Çardak Havalimanı'na indirildi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bavullarını alan vatandaşlar, sırayla yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak

Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı

Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı