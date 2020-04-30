Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen168 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki yurda yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında havayoluyla Adana'ya gelen kafile, daha sonra otobüslerle Mersin'e getirildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen 168 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirildi.

Vatandaşlar, yurtta 14 günlük karantinada kalacak.