Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla getirilen 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Çorum'da yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 169 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Çorum'a taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 5 araçlık konvoyla getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Vatandaşları İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ve Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç karşıladı.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak 169 kişinin ihtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.