Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 171 vatandaş, Adana'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'da bulunan 171 vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle özel uçakla Adana'ya getirildi. Adana Havalimanı'na inen yolcular, sağlık kontrollerinin ardından dışarıda bekleyen otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular daha sonra kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına getirildi. Hazırlanan odalara yerleştirilen 171 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları karşılanacak.Burada misafir edilenler, 14 günlük karantinanın ardından sağlık sorunlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, evlerine gönderilecek.