Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk Erzurum'da karantinaya alındı - Son Dakika

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arabistan'da bulunan 182 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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