Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen aralarında çocukların da bulunduğu 182 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 182 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, akşam Kütahya Zafer Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 8 otobüsle Afyonkarahisar'a ulaştırıldı.



Erenler Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları, çocukları olanlara da çikolata ikram edildi.

Vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra kayıtları yapılarak yurttaki odalara yerleştirildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, odalarda her şeyin hazır olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda bütün kurumlarımız hazırlıklarını yaptı. Bu gelen şimdilik ilk kafilemiz. Yurdumuzdaki odalarda her şey hazır vaziyette. Otobüslerden inen vatandaşlarımızın kayıtları yapılarak odalarına yerleştiriliyor. Yine, bundan sonra da gelecek kafileyi de aynı şekilde yerleştireceğiz."

Medine'den gelen Büşra Tüysüz de Suudi Arabistan'dan kendilerinin tahliyeleri ve sunulan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Reisimizi öylesine değil ölümüne sevdik. Rabbim, onun yar ve yardımcısı olsun. Allah, ülkemize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Neval Uludağ da kendilerinin tahliye süreçlerinden herhangi bir sorun yaşanmadığını ve Türkiye'ye getirilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.