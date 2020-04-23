Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'daki 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, gözlem altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'daki 182 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirildi. Saat 17.00'de Zafer Havalimanı'na inen uçakta bulunan ve içlerinde 15 çocuğun da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi. 182 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderilecek.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan , "Suudi Arabistan'dan özel uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen 182 Türk vatandaşımız karayoluyla karantina sürecini geçirecekleri yurda getirildi. Kayıt işlemlerine devam ettiğimiz vatandaşlarımız için hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

182 kişilik kafilede yer alan Büşra Tüysüz (16), "Vatan toprağında olduğum için çok mutluyum. Tahliye işlemlerimizin gerçekleştirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Fransa'da mahsur kalan yaklaşık 190 civarındaki Türk vatandaşının, Afyonkarahisar'da bulunan Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alınacağı belirtildi.