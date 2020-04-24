Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişilik kafile Isparta'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişilik kafile Isparta'da - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişilik kafile Isparta'da

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Isparta'ya getirilen 268 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca Murat Hüdavendigar Yurdu'nda karantinada kalacak.

Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişilik kafile Isparta'da, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Isparta'ya getirilen 268 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca Murat Hüdavendigar Yurdu'nda karantinada kalacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan 268 Türk vatandaşı, Antalya Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra otobüslerle Isparta'da konaklayacakları yurda getirildi. Murat Hüdavendigar Yurdu'na getirilen yolcular sosyal mesafe kuralına uyarak odalarına yerleştirildi. 268 kişi, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.


Murat Hüdavendigar, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:41 Kaynak: DHA

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