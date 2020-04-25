Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı. - Son Dakika

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Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.
1 saat önce
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.
BURDUR - Geçen hafta Kuveyt'den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan'dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.
Türk vatandaşları 4 otobüsle, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan'dan çalışan Türk Vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:39 Kaynak: İHA
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