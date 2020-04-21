Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Mersin'de karantinaya alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen 339 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirildi.



Yurtta 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Ayrıca karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikolog ve sosyologlar da vatandaşlara destek sağlayacak.



Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Dün ve önceki gün yurtlarımıza giriş yapan 339 Türk vatandaşımızı 14 gün boyunca Mersin'de misafir edeceğiz. İl Müdürlüğümüze bağlı Mersin Kız Yurdumuzda ağırladığımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Mersin Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Türk Kızılayımız tarafından karşılanacak. Tüm tedbirlerimizi aldık. Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimize vefakar yurt idarecilerimiz, temizlikten güvenliğe çalışan tüm personelimiz ile birlikte elimizden gelen en iyi misafirperverliği göstereceğiz" dedi. - MERSİN