Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde "siyasi slogan" yasağı
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Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde "siyasi slogan" yasağı

32 dakika önce

Suudi Arabistan, hac ibadeti sırasında siyasi, mezhepsel slogan ve söylemlerin engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde
Suudi Arabistan, Kabine, Hac, Güncel
Suudi Arabistan, hac ibadeti sırasında siyasi, mezhepsel slogan ve söylemlerin engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Cidde'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, hacı adaylarının sadece ibadetle meşgul olmaları çağrısı yapılarak, siyasi ve mezhepsel sloganların kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.
Haccın duruluğunu ve sükunetini bozacak tüm davranışlardan uzak kalınması gerektiği vurgulanan Bakanlar Kurulu açıklamasında "Politik ve mezhebi söylemler ve bu gibi davranışlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.
Talimatların uygulanması ve aykırı herhangi bir durum yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtilirken, açıklamada icraatlara ilişkin bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:59 Kaynak: AA
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