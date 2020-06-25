Suudi Arabistan'dan Hac Yasağı ve Kısıtlamaları - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Hac Yasağı ve Kısıtlamaları

Suudi Arabistan Corona salgını nedeniyle yurtdışından Hac için gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.

Suudi Arabistan Corona salgını nedeniyle yurtdışından Hac için gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Ülke içindeki hacı adaylarının ise sayısına 1.000 sınırlaması getirildi. Ülkede 65 yaş üstüne Hac ziyareti yasağı getirilmesi de gündemde

Suudi Arabistan, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:45 

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Hac Yasağı ve Kısıtlamaları - Son Dakika

Son Dakika

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