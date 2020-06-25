Suudi Arabistan Corona salgını nedeniyle yurtdışından Hac için gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.
Suudi Arabistan Corona salgını nedeniyle yurtdışından Hac için gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Ülke içindeki hacı adaylarının ise sayısına 1.000 sınırlaması getirildi. Ülkede 65 yaş üstüne Hac ziyareti yasağı getirilmesi de gündemde
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25.06.2020 10:02:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'dan Hac Yasağı ve Kısıtlamaları - Son Dakika