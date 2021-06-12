Suudi Arabistan'dan hacı adaylarına kötü haber

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada toplam hacı adayının 60 bin kişiyle sınırlandırıldığını ve başvuruların sadece hali hazırda ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Hac ve Umre Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu yıl hac görevi için Kovid-19 salgını ve mutasyonları için tedbir alındığını belirterek toplam hacı adaylarının 60 bin ile sınırlandırıldığını açıkladı. Ülkede hali hazırda yaşayan ve aşı olan vatandaşlarının başvurabileceği ifade edildi.