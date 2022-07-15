Son dakika gündem: İsrail Suudi Arabistan'ın hava sahasını açma kararından memnun - Son Dakika
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Son dakika gündem: İsrail Suudi Arabistan'ın hava sahasını açma kararından memnun

15.07.2022 09:08
Son dakika gündem: İsrail Suudi Arabistan'ın hava sahasını açma kararından memnun

Son dakika haberi: İsrail hükümeti Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail uçuşlarına açma kararını memnuniyetle karşıladı.

İsrail hükümeti Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail uçuşlarına açma kararını memnuniyetle karşıladı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Artık resmiyet kazandı. Suudi Arabistan hava sahasında İsrail uçuşlarına izin verilecek." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Michaeli, bunun, "Suudi Arabistan Krallığı tarafından İsrail ile doğusu arasındaki uçuş sürelerini önemli ölçüde kısaltacak ve uçuş fiyatlarını düşürecek önemli bir adım" olduğunu ifade etti.

İsrailli Bakan, "Her şeyden önce bu, Orta Doğu ülkeleriyle daha iyi ve daha güçlü ilişkilere doğru, güvenlik ve ekonomimize kritik faydalar sağlama yolunda başka bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinden bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı alındığı duyurulmuştu.

Riyad yönetiminin kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi gelmesi ise dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, dün, İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçeceğine değinerek şunları söylemişti:

"Yarın (15 Temmuz 2022) İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj."

YORUMLAR
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Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail Suudi Arabistan'ın hava sahasını açma kararından memnun - Son Dakika

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