Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Yemen'de çatışmaları sona erdirmek için Husilere

ateşkes teklifinde bulundu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki çatışmaları sona erdirmek için yeni bir girişim başlattı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında barış girişiminin Yemen'deki çatışmaları sona erdirmeyi hedeflediğini ve ülke genelinde ablukanın hafifletilmesi, siyasi görüşmelerin yeniden başlaması ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde bir ateşkes teklifini kapsadığını kaydetti. Faysal, "Husiler kabul eder etmez bu girişim yürürlüğe girecek. Artık Husilere kalmış" ifadelerini kullandı.

Faysal, Riyad'ın Husi militanlarını silah ve diğer yardımlarla desteklemekle suçladığı İran'ı hedef alarak, "Husiler kendi çıkarlarına mı, yoksa İran'ın çıkarlarına mı öncelik vereceklerine karar vermelidir" dedi.

Suudi Arabistan tarafından sunulan barış teklifi, ülke çapında ateşkesin yanı sıra koalisyonun El Hudeyde Limanı'ndaki ablukasını hafifletme taahhüdünü, limandan gelen vergi gelirlerinin Merkez Bankası'ndaki ortak banka hesabına aktarılmasını, Yemen'in başkenti Sanaa'da yer alan Sanaa Havalimanı'nın yeniden açılmasını ve bazı diğer teklifleri içeriyor.

"SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN'E YÖNELİK HAVA VE DENİZ ABLUKASINI KALDIRMALI"

Husi liderliğindeki Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, grubun barışa ulaşmak için Suudi Arabistan, Umman ve ABD ile görüşmelere devam edeceğini belirtmiş, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava ve deniz ablukasını derhal sona erdirmesini talep etmişti. El-Husi, Suudi liderliğindeki "saldırganlık" durdurulduğunda ve kuşatma kaldırıldığında savaşın sona ereceğini aktararak, "Saldırgan üye devletler ve onların müttefiki olan koalisyon Yemen ulusunu kuşatıyor, anavatanımızın bazı kısımlarını işgal ve istila ediyor ve aynı zamanda bizi savaşmayı durdurmaya çağırıyor. Kıtlık ve trajedinin sona ermesi için saldırganlığınızı ve kuşatmayı durdurun" demişti.

Husiler, 1990'lı yıllarda Kuzey Yemen'de bulunan Husi kabilesinden ortaya çıkan siyasi ve militan bir hareket olarak biliniyor. Yolsuzlukla mücadele, sosyal adalet, anti-emperyalizm, anti-Siyonizm ve Yemen milliyetçiliği kampanyalarıyla tanınan grup, Yemen'de demokratik bir cumhuriyetçi hükümet biçimini desteklediklerini iddia ediyor.

-İHA-