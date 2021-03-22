Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi - Son Dakika

Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi

22.03.2021 19:34
Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi, System.String[]

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Yemen'de çatışmaları sona erdirmek için Husilereateşkes teklifinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Yemen'de çatışmaları sona erdirmek için Husilere

ateşkes teklifinde bulundu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki çatışmaları sona erdirmek için yeni bir girişim başlattı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında barış girişiminin Yemen'deki çatışmaları sona erdirmeyi hedeflediğini ve ülke genelinde ablukanın hafifletilmesi, siyasi görüşmelerin yeniden başlaması ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde bir ateşkes teklifini kapsadığını kaydetti. Faysal, "Husiler kabul eder etmez bu girişim yürürlüğe girecek. Artık Husilere kalmış" ifadelerini kullandı.

Faysal, Riyad'ın Husi militanlarını silah ve diğer yardımlarla desteklemekle suçladığı İran'ı hedef alarak, "Husiler kendi çıkarlarına mı, yoksa İran'ın çıkarlarına mı öncelik vereceklerine karar vermelidir" dedi.

Suudi Arabistan tarafından sunulan barış teklifi, ülke çapında ateşkesin yanı sıra koalisyonun El Hudeyde Limanı'ndaki ablukasını hafifletme taahhüdünü, limandan gelen vergi gelirlerinin Merkez Bankası'ndaki ortak banka hesabına aktarılmasını, Yemen'in başkenti Sanaa'da yer alan Sanaa Havalimanı'nın yeniden açılmasını ve bazı diğer teklifleri içeriyor.

"SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN'E YÖNELİK HAVA VE DENİZ ABLUKASINI KALDIRMALI"

Husi liderliğindeki Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, grubun barışa ulaşmak için Suudi Arabistan, Umman ve ABD ile görüşmelere devam edeceğini belirtmiş, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava ve deniz ablukasını derhal sona erdirmesini talep etmişti. El-Husi, Suudi liderliğindeki "saldırganlık" durdurulduğunda ve kuşatma kaldırıldığında savaşın sona ereceğini aktararak, "Saldırgan üye devletler ve onların müttefiki olan koalisyon Yemen ulusunu kuşatıyor, anavatanımızın bazı kısımlarını işgal ve istila ediyor ve aynı zamanda bizi savaşmayı durdurmaya çağırıyor. Kıtlık ve trajedinin sona ermesi için saldırganlığınızı ve kuşatmayı durdurun" demişti.

Husiler, 1990'lı yıllarda Kuzey Yemen'de bulunan Husi kabilesinden ortaya çıkan siyasi ve militan bir hareket olarak biliniyor. Yolsuzlukla mücadele, sosyal adalet, anti-emperyalizm, anti-Siyonizm ve Yemen milliyetçiliği kampanyalarıyla tanınan grup, Yemen'de demokratik bir cumhuriyetçi hükümet biçimini desteklediklerini iddia ediyor.

-İHA-

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ateşkes, Yemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz         
20:54
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda         
20:25
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı         
19:37
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir         
19:15
Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi         
18:18
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 21:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei