Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme
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Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme

4 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na yönelik saldırının ardından Husilere ait füze depoları ile askeri noktaları hedef aldı.

Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na yönelik saldırının ardından Husilere ait füze depoları ile askeri noktaları hedef aldı.
Koalisyonun Al Arabiya kanalında yer alan açıklamasına göre, Husilere ait füze depoları ile askeri noktalar vuruldu.
Açıklamada, depoların yanı sıra füze imalathaneleri ile terör örgütlerinin yabancı uzmanlarının bulunduğu noktaların da hedef alındığı kaydedildi.
Ne olmuştu?
Riyad yönetimi, dün ülkenin güneyinde yer alan Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.
Husiler yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Yemen, Suudi Arabistan, Güncel
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