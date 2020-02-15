Suudi Arabistan'dan "İran'a diyalog için mesaj göndermedik" açıklaması - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan "İran'a diyalog için mesaj göndermedik" açıklaması

6 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'a diyalog için herhangi bir mesaj göndermediklerini bildirdi.

Suudi Arabistan'dan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'a diyalog için herhangi bir mesaj göndermediklerini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıkları" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın her zaman bölgedeki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu ancak henüz bu konuda İran'la doğrudan temasa geçmediklerini belirterek, "İran'a diyalog için herhangi bir mesaj göndermedik. İran'a mesajımız, her şeyden önce davranışını değiştirmesi gerektiği yönündedir." ifadelerini kullandı.


Bugün, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıklarını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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