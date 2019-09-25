Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan'dan iran'a tehdit
Son Dakika Dünya Haber

Suudi arabistan'dan iran'a tehdit

36 dakika önce

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gerçekleştirdiği basın toplantısında 14 Eylül'de 2 Aramco petrol tesisine düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Suudi arabistan'dan iran'a tehdit, System.String[]
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gerçekleştirdiği basın toplantısında 14 Eylül'de 2 Aramco petrol tesisine düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Kesin bir kanıya varmak için soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini söyleyen el-Cubeyr, saldırıların kuzeyden geldiğine emin olduklarını ve saldırıların başlatıldığı yerin soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti. Cubeyr,"Saldırılara cevap için tüm seçenekler masada. Neler olduğunu tam olarak bildiğimizden emin olmak istiyoruz. Soruşturmanın ardından cevap vereceğiz. Askeri seçenek dahil tüm seçenekler masada. Ancak Suudi Arabistan ne pahasına olursa olsun savaşmak istemiyor" sözlerini kullandı.

"DEVRİMDEN BERİ İRAN'DAN ÖLÜM VE YIKIM GÖRDÜK"

Suudi Bakan, Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmada istediği değişiklikler konusunda ABD ile aynı fikirde olduğunu söyleyerek, "İran'la yapılan anlaşmanın değiştirilmesi gerekiyor. İran'ın balistik füze programı kabul edilemez. Bir ulus devlet gibi davranan İran istiyoruz. Devrim'den beri İran'dan ölüm ve yıkım gördük. İyi bir komşu olan İran istiyoruz" dedi.


Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Eylül, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı
Bahçeli, BM Genel Kurulu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump ile Ruhani arasında görüşmelerin başlaması için şartlar oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan'dan iran'a tehdit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]