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Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri dahil bütün seçenekleri değerlendireceğiz

38 dakika önce

Suudi Arabistan 14 Eylül'de ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait iki petrol rafinerisine düzenlenen saldırılarla ilgili İran'a yanıt olarak askeri dahil bütün seçenekleri değerlendireceklerini duyurdu

Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri dahil bütün seçenekleri değerlendireceğiz, System.String[]

Suudi Arabistan 14 Eylül'de ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait iki petrol rafinerisine düzenlenen saldırılarla ilgili İran'a yanıt olarak askeri dahil bütün seçenekleri değerlendireceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun toplandığı New York kentindeki Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyir saldırıların arkasında İran'ın bulunduğuuna inandıklarını ve bununla ilgili soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.


Konuyla iligili uluslararası desteği harekete geçirmeyi ve diplomatik, ekonomik ve askeri bütün seçenekleri değerlendireceklerini belirten Cübeyir buna göre bir karar alacaklarını ifade etti.

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Suudi Arabistan, Eylül, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:45 
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