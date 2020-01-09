Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

6 saat önce

Suudi Arabistan, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama, System.String[]

Suudi Arabistan, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine dün düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıyla Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, İran'ın saldırgan tutumu kınandı.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak dün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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