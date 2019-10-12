Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi

1 saat önce

Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin, Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran bandıralı petrol tankerine yardım etmek istediği ancak gemiyle iletişim kuramadığı açıklandı.

Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi, System.String[]

Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin, Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran bandıralı petrol tankerine yardım etmek istediği ancak gemiyle iletişim kuramadığı açıklandı.

Suudi Arabistan, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar
İran: Tanker saldırısı yanıtsız kalmayacak Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Kilosu 30 bin liradan satılan safran, üreticisinin yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:51:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]