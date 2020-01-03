Suudi Arabistan'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Suudi Arabistan'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Suudi Arabistan, Irak'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Suudi Arabistan'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama, System.String[]

Suudi Arabistan, Irak'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.


Suudi Arabistan, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısında bulundu. Resmi kaynaklardan gelen açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Irak'ta yaşanan saldırı, terör eylemlerinin artmasıyla birlikte yaşanan, gerginlikte artışın bir sonucudur" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, "Bölgenin güvenliğine yönelik, terörist güçler tarafından oluşturulan tehditler, geri dönülmez sonuçlar oluşmadan önce kendine hakim olmanın önemini göstermektedir" ifadeleriyle, kendine hakim olmanın önemine vurgu yapıldı. Resmi kaynaklar, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ederken, "Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası topluma, böylesine önemli bir bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için gereken sorumluluğu almaları çağrısında bulunuyor" denildi. - RİYAD

Suudi Arabistan, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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