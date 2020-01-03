Suudi Arabistan'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Açıklamada, "Bölgenin güvenliğine yönelik, terörist güçler tarafından oluşturulan tehditler, geri dönülmez sonuçlar oluşmadan önce kendine hakim olmanın önemini göstermektedir" ifadeleriyle, kendine hakim olmanın önemine vurgu yapıldı. Resmi kaynaklar, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ederken, "Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası topluma, böylesine önemli bir bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için gereken sorumluluğu almaları çağrısında bulunuyor" denildi. - RİYAD

Suudi Arabistan , Irak 'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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