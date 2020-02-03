Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İran'a engelleme

Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına İran'ın katılımını bloke etti. İranlı heyete vize vermeyerek Cidde'deki toplantıya katılımını engelleyen Suudi yönetim, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu barış planının tartışılacağı görüşmelerden Tahran'ı uzak tutmuş oldu.



İran haber ajansının geçtiği bilgilere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Tahran'ın İİT nezdinde Suudi Arabistan ile ilgili resmi şikayette bulunduğunu duyurdu ve Suudi rejimini teşkilatın merkezine ev sahipliği yapmaktan ötürü oluşan konumunu kötüye kullanmakla suçladı.