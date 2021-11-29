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Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatına Afganistan için olağanüstü toplantı çağrısı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatına Afganistan için olağanüstü toplantı çağrısı

29.11.2021 19:47
Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatına Afganistan için olağanüstü toplantı çağrısı

Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere olağanüstü bir toplantı düzenlemeye davet etti.

Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere olağanüstü bir toplantı düzenlemeye davet etti.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Afganistan'daki insani durum için İİT'nin bakanlar düzeyinde bir toplantı yapmasına ihtiyaç duyduğunu öngördüğü aktarıldı.

Olağanüstü toplantı için Pakistan'ın da önerdiği 17 Aralık 2021'in uygun olabileceğine işaret edilen haberde, "Afgan halkının karşılaştığı tehlikeli insani kriz kış mevsiminin gelmesiyle daha da artacaktır. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların olduğu milyonlarca Afgan, konaklamanın yanı sıra gıda ve ilaç için insani yardıma muhtaç." ifadelerine yer verildi.

Afganistan ile dayanışma içinde bu davetin yapıldığı ifade edilen haberde, ülkedeki muhtemel ekonomik çöküşle birlikte Afganistan'daki istikrarın bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı etkileyecek şekilde kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan, Afganistan, Afgan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatına Afganistan için olağanüstü toplantı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatına Afganistan için olağanüstü toplantı çağrısı - Son Dakika
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