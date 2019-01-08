Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Kaçan Kızın Babası, Kızıyla Görüşmek İstiyor

Suudi Arabistan'dan Kaçan Kızın Babası, Kızıyla Görüşmek İstiyor

42 dakika önce

Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da alıkonulan Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun'un babası ve kardeşi, Rahaf ile görüşmek istiyor.

Suudi Arabistan'dan Kaçan Kızın Babası, Kızıyla Görüşmek İstiyor, System.String[]
Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da alıkonulan Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun'un babası ve kardeşi, Rahaf ile görüşmek istiyor.

Tayland Göç İdaresi Şefi Surachate Hakparn, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da alıkonulan, Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun'un babasının kızıyla görüşmek istediğini açıkladı. Hakparn yaptığı açıklamasında, "Babası ve erkek kardeşi Rahaf ile görüşmek istiyor ancak bunun için Birleşmiş Milletlerin onayı gerekiyor" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Genel Müdürü Yarımcısı Phil Robertson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rafah'ın babasının Tayland'da olduğunu onaylayarak, "Ne yapacağı konusunda bir fikrimiz yok, Rafah'ı bulup ona zarar verip vermeyeceğini bilemiyoruz" diye konuştu.

"Zorla evlendirmek istiyorlar"

Rahaf, zorla evlendirilmek istendiğini ve ülkesinde araba sürmesine izin verilmediğini söyleyerek Tayland'a sığınmak istediğini söylemiş, Bangkok polisi, ülkeye illegal şekilde girdiği için kızı bir süre havaalanında bir otelde tutmuştu. Suudi Arabistan Bangkok Maslahatgüzarı, El Kunun'un babası ile görüştüğünü ve onun bir Körfez ülkesine iade edileceğini söylemişti.

Rafah ise şu anda Bangkok'da bir otelde iltica talebinin sonucunu bekliyor. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Avustralya, Tayland, Güncel
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