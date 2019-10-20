Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan kadınlar için Umre açıklaması
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan kadınlar için Umre açıklaması

Suudi Arabistan'dan kadınlar için Umre açıklaması

1 saat önce

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan Umre ibadetini yerine getirebilmelerini sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan kadınlar için Umre açıklaması, System.String[]

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan Umre ibadetini yerine getirebilmelerini sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştıklarını duyurdu.


Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Umre yapmak isteyen kadınlarla ilgili yeni bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı. Darrar, bakanlığın Umre organizasyonu yapan şirketlere verilecek bir yetkiyle, kadınların erkek olmadan Umre ibadetlerini yerine getirmelerine izin vermek için bir kararname üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.


Hac ve Umre Bakanlığından bir kaynak da yetkili makamların kadınların Umre veya turizm amaçlı olarak yanlarında bir erkek olmadan Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilmeleri konusunda çalışmalarının olduğunu doğruladı. - RİYAD

Suudi Arabistan, Umre, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan kadınlar için Umre açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]