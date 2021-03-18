Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 500 bin dolarlık tıbbi yardım - Son Dakika

Kırgızistan'a Suudi Arabistan tarafından 500 bin dolarlık tıbbi yardımda bulunulacağı açıklandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi yazılı bir açıklama ile Suudi Arabistan'ın yakın zamanda Kırgızistan'a 500 bin dolarlık tıbbi cihaz yardımında bulunacağını duyurdu. Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkedeki görev süresi sona eren Suudi Arabistan'ın Bişkek Büyükelçisi Abdurrahman bin Said el Cuma'yı kabul ettiği belirtildi. Ticaret, ekonomi ve ulaştırma sektörleri de dahil olmak üzere ülkeler arası işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Suudi Arabistan'ın Kırgızistan'daki ilk Büyükelçisi olan Abdurrahman bin Said el Cuma'nın mevcut ikili işbirliği düzeyine ulaşılmasındaki kişisel katkıların vurgulandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Caparov'un Suudi Arabistan ile ticari bağları geliştirmek amacıyla iki ülke arasında direkt uçuşlar başlatma önerisinde bulunduğu belirtilerek, Suudi tarafını büyük yatırım projelerinin uygulanmasında ortak olmaya çağırdığı kaydedildi.

Büyükelçi Abdurrahman bin Said el Cuma, iki ülke arasında direkt uçuşlar başlatma önerisini desteklediğini dile getirerek, Suudi Arabistan'ın yakın gelecekte Kırgızistan hükümetine 500 bin dolarlık tıbbi ekipman yardımında bulunacağını açıkladı. Tarafların görüşmede ayrıca, yakında Suudi Arabistan'da iki devletin iş çevrelerinin temsilcilerinin katılımıyla iş forumu ve iş fuarı düzenleme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Bişkek Büyükelçisi el Cuma'ya Danaker Madalyası

Görüşme bitiminde, iki ülkenin dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Suudi Arabistan'ın Bişkek Büyükelçisi Abdurrahman bin Said el Cuma'ya Caparov tarafından Danaker Madalyası (Kırgız Devlet Nişanı) verildiği belirtildi.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)