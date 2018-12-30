Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'de Ortak Tatbikat

Kızıldeniz'e kıyısı olan Suudi Arabistan
, Ürdün
, Mısır
, Sudan
, Cibuti
ve Yemen
'in katıldığı Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatı başladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bugün Cidde kentinde başlayan Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen'in katıldığını ayrıca Somalili gözlemcilerin de hazır bulunduğunu bildirdi.
SPA'ya açıklamada bulunan Suudi Arabistan Batı Filosu Komutanı Sakr el-Harbi, askeri tatbikatın 5 gün süreceğini ifade etti.
Harbi, tatbikatın Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerde deniz güvenliğini güçlendirme, kara sularını koruma, askeri iş birliğini pekiştirme ve savaş tecrübelerini aktarmayı hedeflediğini kaydetti.