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Suudi Arabistan'dan Lübnanlı partilere "Hizbullah" uyarısı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Lübnanlı partilere "Hizbullah" uyarısı

07.01.2022 01:34
Suudi Arabistan'dan Lübnanlı partilere "Hizbullah" uyarısı

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnanlı siyasi partilere Hizbullah'ın devlet içerisindeki hegemonyasını bitirmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnanlı siyasi partilere Hizbullah'ın devlet içerisindeki hegemonyasını bitirmeleri çağrısında bulundu.

Buhari, ülkesinin yerel medya organlarına yaptığı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'a yönelik ithamlarına cevap verdi.

Lübnan hükümetine Suudi Arabistan ve Körfez'i etkileyecek faaliyetleri durdurmaları çağrısı yapan Buhari, " Riyad, Lübnan'daki siyasi partilerin ülkelerinin çıkarlarını öncelemelerini ve Hizbullah'ın devletin tüm alanları üzerindeki terör hegemonyasını sonlandırmalarını umuyor." ifadelerini kullandı.

Buhari, "Hizbullah'ın terör faaliyetleri ve bölgesel askeri davranışları Arap ulusal güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Hizbullah liderinin Suudi Arabistan'ı hedef alan sözleri

Hizbullah lideri Nasrallah, 3 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da Irak ile Suriye'deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan'ın küçük bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını söylemiş, Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfircilerin arkasında durmakla suçlamıştı.

Nasrallah'ın bu açıklamalarından sonra 4 Ocak'ta, Şiilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere Kral Selman'a yönelik hakaretler içeren afişler asılmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Nasrallah'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarının hükümetin tutumunu yansıtmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Mikati gibi devletin resmi tutumuna vurgu yaparak, Suudi Arabistan ile ortak çıkarlarının bulunduğunu ifade etmişti.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen söz konusu Körfez ülkeleri Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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Suudi Arabistan, Hizbullah, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Lübnanlı partilere 'Hizbullah' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Lübnanlı partilere "Hizbullah" uyarısı - Son Dakika
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