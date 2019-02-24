Suudi Arabistan'dan Mısırlı Mahkumlara Af
1 saat önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların serbest bırakılması için af çıkardı.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların serbest bırakılması için af çıkardı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği
(AB
)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman
, Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
ile bir araya geldi.
Kral Selman, görüşmeden kısa süre sonra Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların salıverilmesi için af çıkardı.
Serbest bırakılacak Mısırlıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, aftan yararlanacak mahkumların yargılandıkları davaların, ikamet kurallarının ihlali başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan hapishanelerindeki Mısırlıların sayısına ilişkin net rakam bulunmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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