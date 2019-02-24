Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Mısırlı Mahkumlara Af

Suudi Arabistan'dan Mısırlı Mahkumlara Af

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların serbest bırakılması için af çıkardı.

Suudi Arabistan'dan Mısırlı Mahkumlara Af, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların serbest bırakılması için af çıkardı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile bir araya geldi.

Kral Selman, görüşmeden kısa süre sonra Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların salıverilmesi için af çıkardı.

Serbest bırakılacak Mısırlıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, aftan yararlanacak mahkumların yargılandıkları davaların, ikamet kurallarının ihlali başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan hapishanelerindeki Mısırlıların sayısına ilişkin net rakam bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Kral Selman, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan, Güncel
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