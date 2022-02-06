Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına 1 milyar dolarlık yatırım

Son yıllarda video oyun sektörünün devlerine yatırım yapan Suudi Arabistan'dan bir hamle daha geldi. Ülkenin bağımsız Kamu Yatırım Fonu geçtiğimiz yıl aralarında Disney'in de bulunduğu dev firmalara milyar dolarlar yatırdı. Geçtiğimiz gün yine aynı yöne hareket eden yatırım fonu bu kez CAPCOM ve Nexon'un %5'ini satın almaya gitti.

1 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATIN ALDI

Güney Koreli oyun şirketlerinin %5'lik parçası ise en az 1 milyar dolarlık bir alışverişe tekabül ediyor. Son yıllarda hem espor hem de oyun dünyasında büyük hamleler atan bağımsız fon, Aralık 2020'de Activision, Electronic Arts ve Take-Two gibi firmalardan da hisse satın almıştı. Aralık 2020'deki 3 milyar dolarlık alışverişten sonra Suudi Arabistan rotayı CAPCOM ve Nexon'a çevirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN CAPCOM HAMLESİ

CAPCOM Monster Hunter ve Resident Evil gibi dev markalarla tanınıyor. Güney Kore merkezli oyun firmasının %5'lik parçasının yaklaşık 330 milyon dolara tekabül ettiği belirtiliyor. MapleStory ve Dungeon Fighter gibi yapımlara imza atan Nexon'un aynı orandaki ücreti ise yatırım fonuna 883 milyon dolara mal olacak.

DAHA ÖNCELERİNDE DE 38 MİLYON DOLAR HARCADI

Kamu Yatırım Fonu'nun arkasındaki isim olan Mohammed bin Salman'ın oyun oynamayı çok sevdiği de detaylar arasında yer aldı. Suudi Arabistanlı para babasının en sevdiği oyun serisinin ise Call of Duty olduğu belirtiliyor. Bu da fonun 2020'de Activision Blizzard odaklı 38 milyon dolarlık yatırımını açıklıyor.