Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun başkanı Muhammed bin Selman, geçtiğimiz iki yıldan bu yana video oyunu ve espor yatırımlarını arttırdı ve bu yıl Japonya'da listelenen iki oyun firmasından da yüzde 5'ten fazla hisse satın aldı.
Bloomberg'in yaptığı açıklamaya göre Kamu Yatırım Fonu, Nintendo'dan yüzde 5,01 hisse satın aldığı bildirildi. Gerçekleşen satın alım ile birlikte Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Nintendo'nun beşinci büyük hissedarı olduğu açıklandı.
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Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında yer aldığı Kamu Yatırım Fonu, bu yıl video oyun ve espor şirketlerinden milyarlarca dolar değerinde hisse satın aldı. Geçtiğimiz aylarda Japonya merkezli video oyun şirketinden 1 milyar dolarlık hisse satın almasının yanı sıra dünyaca ünlü espor organizasyonunu da satın aldığını duyurdu.
Kamu Yatırım Fonu'nun Nintendo'dan yüzde 5,01'lik hisse satın alımı sonrası ne kadar ödediği açıklanmazken, Japonya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre satın alımın tamamıyla yatırım amaçlı olduğu söylendi.
Son Dakika › Gamegar › Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına bir yatırım daha! Teknoloji devine ortak oldu - Son Dakika