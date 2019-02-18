Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 Milyar Dolarlık Yatırım

Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 Milyar Dolarlık Yatırım

2 saat önce

– Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın Pakistan ziyareti sırasında, ülkeye 20 milyar dolar yatırım yapmak için iki ayrı anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 Milyar Dolarlık Yatırım, System.String[]
Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın Pakistan ziyareti sırasında, ülkeye 20 milyar dolar yatırım yapmak için iki ayrı anlaşma imzaladı.

Suudi Prens, Pakistan'ın Gwadar Port bölgesine bir petrol rafinerisi kurmak için 10 milyar dolarlık ve enerji altyapı ve tarım alanlarında kullanılmak için ise bir başka 10 milyar dolarlık iki mutabakat anlaşması imzaladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Pakistan, Ekonomi
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