Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu

18.03.2022 00:31
Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ham petrol üretimi konusundaki anlaşmasına bağlı olduğunu teyit etti.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ham petrol üretimi konusundaki anlaşmasına bağlı olduğunu teyit etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Selman, ülkesinin, OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimi konusundaki anlaşmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın petrol piyasalarının dengesini ve istikrarını koruma konusundaki istekliliğini yineleyen bin Selman, OPEC anlaşmasının bu konudaki rolüne ve bu durumu sürdürmenin önemine dikkat çekti.

OPEC grubu ülkeleri, Nisan 2020'de petrol üretiminin günlük 9.7 milyon varil düşürülmesi kararı almıştı. Üretimdeki azaltma kademeli olarak günlük 2.7 milyon varile getirilmişti.

Küresel piyasalarda, ekonominin yeni tip koronavirüs salgının ardından hızla toparlanmasıyla ham petrol arzında sıkıntı yaşanıyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla birlikte petrol krizi daha da kötüleşti.

Petrol fiyatları krizle birlikte 14 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve varili 140 dolara kadar yükselmişti. Ancak Kiev ile Moskova arasındaki müzakereler sonrası fiyatlarda bir nebze düşüş gözlenmişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yağmasına rağmen, Riyad ve Abu Dabi halen bu çağrılara yanıt vermedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu - Son Dakika


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