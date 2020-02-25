Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere yeni tip koronavirüs uyarısı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere yeni tip koronavirüs uyarısı

6 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu "OPEC+" koalisyonuna üye ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini hafife almama çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere yeni tip koronavirüs uyarısı, System.String[]

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu "OPEC+" koalisyonuna üye ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini hafife almama çağrısında bulundu.

Bakan Abdulaziz bin Selman başkent Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gündemine gelen her tehlikeli meselenin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

"OPEC+ koalisyonundaki her üye, petrol üreticisidir ve sorumludur." diyen Abdulaziz bin Selman, Kovid-19 tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bin Selman ayrıca, Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için Rusya ve koalisyon ile ortaklığını sürdürdüğünü belirterek, petrol üretimini azaltma anlaşmasını uzatma ya da düzenleme yönünde henüz bir karar alınmadığını kaydetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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